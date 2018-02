Chinaglia lamenta morte de Gushiken e perda de um amigo O líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), lamentou a morte do ex-ministro Luiz Gushiken e a "perda de um amigo". "O Brasil e todos nós perdemos um cidadão sensível, humano e comprometido com as causas sociais", disse ele, ao chegar no velório, em conversa com a imprensa.