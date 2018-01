Chinaglia: há acordo para votar vetos que trancam pauta O líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), disse nesta terça-feira que os parlamentares chegaram a um acordo na reunião de lideranças do Congresso com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), de apenas votar os quatro vetos presidenciais que já estão trancando a pauta. Dessa forma, fica adiado para a terceira terça-feira de setembro a análise dos vetos presidenciais ao fim da multa adicional de 10% sobre o FGTS nos casos de demissão sem justa causa e também os vetos realizados na Medida Provisória 610.