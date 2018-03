Chinaglia: governo ainda acredita na reforma em 2014

Conforme informou nesta sexta-feira o jornal O Estado de S.Paulo, a presidente Dilma Rousseff ficou irritada com o vice-presidente da República, Michel Temer, que declarou nesta quinta-feira, 4, ser "impossível" realizar uma consulta pública a tempo de as regras valerem para as eleições do ano que vem. Temer recuou depois e, em nota divulgada pela assessoria, afirmou que o "ideal" é a realização de um plebiscito que implique mudanças imediatas nas próximas eleições.

Para Chinaglia, ainda dá para acreditar em um plebiscito válido para 2014. "Há quem analise, mas me refiro a muitas análises, que o fato do TSE ter definido 70 dias (prazo para a operação logística do plebiscito), isso praticamente tira as chances (de as mudanças valerem para 2014), agora a orientação do governo é que o ''praticamente'' não é ''totalmente'', então vamos trabalhar pra ver se dá tempo", disse o deputado, após reunião da coordenação da bancada do PT na Câmara com a presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto.

"Ontem fizemos um pacto com a base do governo para trabalharmos ao máximo, tanto para questão do plebiscito e também por aquilo que já está sendo debatido no Congresso, especialmente na Câmara. Temos de articular com a base do Senado e, a partir daí, na minha opinião, teremos melhores e maiores condições de avaliar a questão do prazo (do plebiscito)", afirmou.

Questionado sobre a proposta de reforma política defendida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Chinaglia respondeu: "Primeiro vai haver o plebiscito e uma das consultas vai ser, digamos, do próprio sistema de votação. A proposta da OAB é uma das (propostas). A pergunta do plebiscito não pode se dirigir para uma ou outra proposta, seja de quem for, ela tem de abrir a possibilidade para várias propostas e, a partir daí, na minha opinião, a gente tem de ouvir, sim, a OAB, como outras entidades."

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A OAB está coletando assinaturas no País para a defesa de um anteprojeto de lei de iniciativa popular que leve a uma reforma política. Entre as propostas do projeto estão a votação em dois turnos para vereadores, deputados estaduais e federais e uma maior liberdade no uso da internet pelas campanhas.