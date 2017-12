Chinaglia forma bloco parlamentar com 273 deputados O deputado Ricardo Barros (PP-PR) anunciou nesta quarta-feira a formação de um bloco com oito partidos na Câmara que somará 273 deputados. A formação do grupo, que contará com PMDB, PT, PP, PR, PTB, PSC, PTC e PTdoB, foi definida durante uma reunião entre os líderes desses partidos e o candidato à presidência da Casa Arlindo Chinaglia (PT-SP). De acordo com Ricardo Barros, o objetivo é garantir a proporcionalidade dos partidos na escolha dos cargos da Mesa Diretora e fazer frente ao bloco anunciado na terça-feira pelo PSB, PCdoB e PDT, que tiraria cargos das outras legendas na Mesa da Casa, formada por sete titulares e quatro suplentes. Barros disse ainda que, na noite de terça-feira, parlamentares tentaram fazer com que PSB, PCdoB e PDT recuassem da decisão de formar um bloco. No entanto, como não houve resposta, os líderes das outras legendas decidiram fazer alianças semelhantes, com um número maior de integrantes. A intenção agora, segundo Barros, é distribuir as vagas da Mesa entre os partidos integrantes do bloco criado nesta quarta-feira. Todos os integrantes apóiam a candidatura de Chinaglia à presidência da Câmara. Dessa forma, avalia Barros, o petista tem muitas chances de sair vitorioso do primeiro turno da disputa.