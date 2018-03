Chinaglia faz apelo para votação do FPE O líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), fez um apelo na tarde desta quarta-feira, no plenário, para que a Casa vote ainda hoje o projeto que muda o rateio do Fundo de Participação dos Estados (FPE). "Eu quero aprovar qualquer texto, desde que seja hoje", disse. A matéria precisa ser apreciada pelo Congresso até o dia 23, prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Se não for votado nesta semana, Chinaglia teme que na próxima semana um projeto tranque a pauta e impeça a votação da FPE na Câmara.