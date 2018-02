Chinaglia é xingado por causa de projeto de jogo A pressão pela votação do projeto que legaliza o jogo do bicho provocou ontem uma reclamação formal do deputado Edgar Moury (PMDB-PE) contra o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP). O deputado protocolou documento no qual manifesta "repúdio pela maneira deseducada, descortês e autoritária" com que foi tratado por Chinaglia. O motivo da insatisfação do deputado foi a reunião no gabinete do presidente da Câmara com a bancada de Pernambuco. Enquanto Chinaglia recebia parentes de vítimas do acidente da TAM em seu gabinete, 11 deputados da bancada de Pernambuco, levados pelo líder do PT, Maurício Rands (PE), entraram no gabinete para discutir a votação do projeto, em tramitação na Casa, que prevê legalização do jogo do bicho e de bingos. Chinaglia foi objetivo: "Não vou colocar esse projeto na pauta para votação. Ele vai levar à legalização dos bingos", disse ele, segundo deputados pernambucanos presentes no encontro. Em seguida, Chinaglia foi ao plenário presidir a sessão que já estava em andamento. Irritado, Moury, no fundo do plenário, xingava Chinaglia. "Tenho 64 anos e me acho velho para levar carão. Minha formação não permite escutar isso calado", reclamou Moury. De acordo com Chinaglia, na rápida reunião com os deputados, ele quis deixar clara a sua posição para evitar a impressão de que o presidente da Câmara poderia estar de acordo com a proposta de regularização do jogo de bicho.