Chinaglia diz que vazamento de informações está generalizado O presidente da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), disse na quinta-feira que o vazamento de informações de processos judiciais está generalizado e que são necessárias medidas que inibam essa prática. "Há deputados e senadores que vazam mais que chuveiro, tem ministros de tribunais superiores que falam mais com a imprensa do que nos autos, tem Polícia Federal que age fora da lei, tem Ministério Público que às vezes também abusa de sua autoridade", criticou Chinaglia. O deputado afirmou que a Câmara tem estimulado a Comissão de Constituição e Justiça a aprimorar na lei no que diz respeito ao vazamento de informações. "Ou se acaba com o sigilo na Justiça, e para mim acabar não tem nenhum problema, ou aqueles que vazarem para aparecer têm que ser punidos pela lei", defendeu Chinaglia, afirmando que a Câmara precisa travar esse debate. O presidente da Câmara autorizou a prorrogação da CPI da escuta telefônica por mais 30 dias e disse que se for necessário mais tempo para a investigação, ele mesmo ou o plenário podem estender os trabalhos. "Só espero que alguns parlamentares não queiram surfar demais na onda e começar a fazer polêmica absolutamente desnecessária", ressaltou, referindo-se às últimas operações da Polícia Federal.