Chinaglia diz que Roberto Jefferson denunciou mensalão a Lula

Em depoimento à Justiça, o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) confirmou na última quinta-feira que o presidente do PTB, Roberto Jefferson, denunciou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a suposta existência do mensalão, esquema de compra de apoio ao governo no Congresso. O petista disse que o episódio ocorreu em março de 2005, em uma reunião no Palácio do Planalto, onde estavam presentes Lula, Jefferson, o então ministro Walfrido Mares Guia (Turismo), o hoje ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) José Múcio Monteiro e o deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP).

De acordo com o depoimento, Jefferson teria mencionado no final da reunião a questão de pagamentos que estariam sendo feitos a parlamentares. O ex-presidente da Câmara afirmou que Lula pediu que a questão fosse apurada.

Chinaglia não é o primeiro depoente que afirma que o presidente foi alertado sobre o mensalão. Em 2005, ao Conselho de Ética da Câmara, o então ministro da Coordenação Política, deputado Aldo Rebelo, confirmou que estava presente à reunião entre Lula e Jefferson quando o então presidente nacional do PTB falou de pagamentos a parlamentares. "O presidente Lula ouviu e pediu a mim e ao líder Chinaglia que investigássemos essa denúncia", afirmou Rebelo, na ocasião.