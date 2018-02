Chinaglia diz que plenário do STF pode mudar liminar O líder do governo na Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), acredita que a Casa deve aguardar um posicionamento do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o futuro do deputado Natan Donadon (sem partido-RO), preso na Papuda há mais de dois meses e com mandato mantido em plenário. Uma liminar do ministro Luís Roberto Barroso suspendeu a decisão da absolvição tomada pela Casa porque o magistrado entendeu que o caso previa apenas a declaração da perda do mandato pela Mesa Diretora.