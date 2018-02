Chinaglia diz que conversará com Lula sobre MPs

O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), disse que na audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, informará sobre os projetos de interesse do governo que foram votados na Câmara e o que a Casa considera prioritário para votar ainda neste ano. Na conversa, Chinaglia disse que pretende alertar que o governo precisa se preocupar com o calendário da Câmara quando for necessário editar medidas provisórias, porque elas acabam atrapalhando projeto de interesse do próprio governo. Entre as prioridades, citou, está a votação da reforma tributária que Chinaglia pretende colocar na pauta em outubro, após as eleições municipais. Ele também deverá tratar com o presidente da medida provisória que transformou em Ministério a Secretaria Especial da Pesca. Para Chinaglia, essa questão deve ser tratada por projeto de lei.