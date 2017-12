Chinaglia diz que aguardará decisão final do PSDB O líder do governo na Câmara e candidato à presidência da Casa, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), confirmou que recebeu do líder do PSDB na Câmara, deputado Jutahy Júnior (BA), a informação de que a bancada de deputados tucanos deverá rever o apoio anunciado à sua candidatura e anunciar o voto na candidatura recém-lançada do deputado do PSDB Gustavo Fruet (PR). Chinaglia disse que vai aguardar a decisão final da bancada tucana, que se reunirá na próxima terça-feira. "Não tenho reclamação e continuarei me relacionando institucionalmente com o PSDB. Qualquer que venha a ser o resultado (final) no PSDB, eu vou respeitar", afirmou. "O fato principal de hoje é o apoio de duas bancadas grandes", disse Chinaglia, referindo-se ao fato PP e PTB terem anunciado nesta quarta-feira apoio à candidatura dele. "Eu quero comemorar", declarou. Chinaglia também se declarou honrado pela declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lembrou a autonomia do Poder Legislativo e reafirmou a decisão de não interferir na disputa, Lula disse ainda que trata "como filhos" o petista e o atual presidente da Câmara. Segundo Chinaglia, a declaração de Lula mostra respeito à independência entre os Poderes. O deputado do PT disse que está tranqüilo, pois sua candidatura já passou por uma fase em que o noticiário dizia que o presidente Lula preferia outro candidato. "O presidente Lula é um democrata e sabe a exata dimensão do seu papel", afirmou o líder do governo.