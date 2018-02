Chinaglia descarta CPI mista sobre cartões corporativos

O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), afirmou que, politicamente, não há como tornar viável uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) mista para investigar o uso dos cartões corporativos do governo depois que o Poder Executivo se antecipou e recolheu as assinaturas para uma CPI apenas no Senado. "Nessa corrida, o governo saiu na frente", afirmou. Veja também: Entenda o que são os cartões corporativos do governo OAB quer investigar uso de cartão corporativo nos Estados Governo quer indicar aliados em postos-chave da CPI dos cartões Tucano inicia ofensiva pela CPI mista dos cartões Líder do governo protocola pedido de CPI dos cartões Após denúncia, governo publica mudanças para cartões O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), reuniu as adesões necessárias e protocolou na quarta-feira o pedido de CPI para que o governo tivesse o controle das investigações, antes que o PSDB, com a ajuda do DEM, criasse uma CPI mista, com deputados e senadores. "A instalação da CPI no Senado só depende agora dos procedimentos regimentais. Do ponto de vista de se fazer uma CPI mista, tecnicamente, haveria espaço, mas, politicamente, é um tanto difícil. Na CPI mista, o Senado participaria ao mesmo tempo de duas CPIs tratando do mesmo tema. Estabeleceria uma disputa política", afirmou. "O governo teve a iniciativa, acabou saindo na frente e fazendo a CPI só no Senado, a não ser que a oposição trabalhe para instalar uma CPI exclusiva da Câmara", completou. Ele ressaltou que a experiência demonstrou que o funcionamento de CPIs não atrapalham os trabalhos da Câmara. Apesar da iniciativa do Executivo, o deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) não desistiu de recolher as assinaturas necessárias para uma CPI mista (171 deputados e 27 senadores). Um grupo de deputados levou cópias de requerimentos para recolher assinaturas nos Estados durante esses dias em que a Câmara está esvaziada sem votações. No grupo estão, os deputados Fernando Gabeira (PV-RJ) e Raul Jungmann (PPS-PE). Sampaio afirmou que espera ter as assinaturas suficientes até quarta-feira da próxima semana. O deputado de oposição criticou a CPI de iniciativa do governo. "Quando quem propõe é o governo, é evidente que o objetivo é o de abafar as investigações", afirmou Sampaio. Urgência de MPS Chinaglia defendeu o funcionamento da comissão do Congresso que tem o poder de analisar as medidas provisórias assim que elas chegam ao Legislativo para devolvê-las ao Executivo caso não preencham os requisitos constitucionais de serem urgentes e relevantes. Cabe a essa comissão, que na prática nunca é criada, dar parecer em 15 dias se aceita ou não a MP. Chinaglia disse que vai procurar o presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), para pedir que ele monte as comissões, já que cabe a ele essa missão. "Se não for urgente nem relevante, a comissão devolve a medida provisória. É evidente", afirmou Chinaglia. "Além de mudar o rito de tramitação de medidas provisórias, temos de ter atitude", continuou. O presidente da Câmara afirmou que na próxima quarta-feira vai instalar a comissão especial da Câmara para analisar a proposta de emenda constitucional que modifica a edição de MPs pelo presidente da República e sua votação no Congresso. Esse tema já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. "Se os líderes não indicarem os deputados para a comissão, eu mesmo vou indicar", afirmou o presidente da Câmara, que tem essa prerrogativa. A Câmara retoma os trabalhos efetivos na próxima segunda-feira com as medidas provisórias obstruindo a pauta de votações do plenário. "Não é possível começar esse ano legislativo com sete MPs trancando a pauta e, até março, vamos ter cerca de 30 MPs. Fora aquelas que ainda vão vir", reclamou Chinaglia. "Chega em uma situação totalmente paradoxal. Vai chegar o momento em que o governo vai editar medidas provisória falando que o Congresso não vota e o Congresso não vota matérias importantes, porque tem muita medida provisória impedindo. Temos de romper com isso imediatamente", afirmou. Reforma Tributária O governo não convence nem seus aliados sobre a disposição de realmente fazer uma reforma tributária neste ano. Chinaglia foi categórico: "Não posso acreditar em Papai Noel", afirmou. "O governo prometeu mandar (um projeto de reforma tributária) no ano passado e não mandou. Eu nunca mais comento, porque já queimei a mão", disse, em entrevista. Excesso O presidente da Câmara compara a empolgação que o tema provoca com a proposta de reforma política que tentou aprovar na Câmara no ano passado. Nos dois casos, lembra, todos defendem a aprovação, mas, no momento de decidir, a reforma não é feita. "Vamos ver se (a proposta do governo) chega, qual é a proposta, porque, se fosse fácil, teria acontecido", disse Chinaglia. "Você pode até tentar fazer uma reforma tributária por inteiro. Se não for possível, eu não vou paralisar a Câmara para ficar lutando contra moinho de vento. Não vou mesmo. Não vou mesmo", enfatizou. Ele explicou que sua posição não significa não fazer a reforma, e sim que ela não será colocada como prioridade "absoluta ou exclusiva". Na avaliação do presidente da Câmara, alguns pontos podem ser votados separadamente. "Vamos acabar com a guerra fiscal. Então, vamos ver o que acaba com a guerra fiscal. Senão, todo mundo fica desenhando, discursando, e não anda." Texto atualizado às 20h20 para acréscimo de informações