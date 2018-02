Chinaglia critica criação Ministério da Pesca por MP

O presidente da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), reclamou nesta terça-feira, 5, da criação do ministério da Pesca por medida provisória (MP). A crítica de Chinaglia foi feita durante a reunião com os líderes partidários para discutir a pauta da Câmara. "Como depois de seis anos e meio cria-se um ministério da Pesca por MP? A urgência fica difícil de ser defendida", declarou Chinaglia ao sair da reunião. Segundo líderes partidários, o presidente da Câmara disse ter considerado um "acinte" a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de transformar a secretaria da Pesca em ministério através de medida provisória. "É um despropósito, um achincalhe", disse o líder do PSDB na Câmara, deputado José Aníbal (SP). "É inoportuno", completou o líder do PT na Casa, Maurício Rands (SP).