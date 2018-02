Chinaglia: chance de 3º mandato a Lula prosperar é 'zero' O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), afirmou ser "zero" a possibilidade política de prosperar na Casa a proposta de emenda constitucional (PEC) que possibilitaria um terceiro mandato consecutivo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para ele, essa proposta está fora das discussões na Casa, que giram em torno de acabar com a possibilidade de reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. Deputados aliados de Lula já têm uma proposta pronta para ser protocolada na Mesa da Câmara garantindo a possibilidade de Lula concorrer mais uma vez ao cargo. "Do ponto de vista político (da proposta prosperar), zero. Esse é o não-fato. Está rigorosamente na contramão do que se discute, que é acabar com a reeleição para cargos no Executivo. Não vejo ninguém defender isso", disse Chinaglia.