Chinaglia apresenta quadro de saúde estável e deixa UTI O deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) deixou a Unidade de Terapia Intensiva do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, e foi para um quarto na tarde de hoje, "diante da estabilidade e evolução favorável de seu quadro clínico", segundo boletim médico divulgado pelo Incor. Chinaglia sofreu múltiplas fraturas de bacia e fratura de três costelas do lado esquerdo do tórax, decorrentes de um acidente de carro, em 22 de junho. De acordo com o Incor, o deputado permanecerá hospitalizado por tempo indeterminado, até a recuperação total do quadro traumático.