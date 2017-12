Chinaglia anuncia votação da Super-Receita para esta quinta O presidente da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), afirmou que o projeto de criação da Super-Receita - unificação dos sistemas de arrecadação da Receita Federal e da Receita Previdenciária - deve ser votado ainda nesta quinta-feira pelo plenário da Casa. Antes do início da votação, previsto para as 16 horas, Chinaglia deve ser reunir com os líderes partidários para definir a distribuição das presidências das 20 comissões permanentes da Câmara. Durante esta manhã, o presidente da Casa esteve reunido com o ministro da Previdência Social, Nelson Machado, que está na Câmara para falar sobre o Conselho Nacional de Previdência. Ao longo de sua campanha pela presidência da Câmara, Chinaglia se comprometeu a formar uma comissão para estudar a criação do conselho. Comissões da Câmara Na disputa pelas comissões da Casa, o PT teve de ceder aos tucanos a presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia, uma das mais disputadas. Essa era a segunda prioridade dos petistas, que, no entanto, tiveram de abrir mão para honrar o compromisso assumido com o PSDB durante a disputa pela presidência da Câmara. Para garantir o voto de pelo menos parte dos deputados tucanos em favor de Chinaglia, o PT prometeu ao PSDB a vice-presidência da Casa e o direito de ser o terceiro partido a escolher uma comissão. Como a Comissão de Ciência e Tecnologia foi escolhida, o PT deve ficar com a de Agricultura.