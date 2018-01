Chinaglia admite preocupação com derrubada de vetos O líder do governo na Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP), admitiu a preocupação do Palácio do Planalto com a possível derrubada dos vetos presidenciais. Resolução aprovada pelo Congresso Nacional no último mês prevê que vetos da presidente Dilma Rousseff a partir de 1 de julho terão 30 dias para serem apreciados em sessão conjunta do Parlamento. Assim, os vetos à Lei do Ato Médico, à extinção da multa adicional de 10% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e ao novo critério de distribuição do Fundo de Participação dos Estados (FPE) poderão ser derrubados pelos parlamentares no retorno do recesso branco.