Chinaglia acha que chance de cassação de Vargas cresceu Ao avaliar a situação do deputado licenciado André Vargas (PT-PR), o líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), afirmou, nesta quarta-feira, 9, que as chances de um parlamentar não ser cassado pela Câmara diminuíram depois que a Casa acabou com o voto secreto nesse tipo de votação. Por isso, avaliou, cabe ao petista decidir se renuncia ao mandato ou enfrenta o processo no Congresso.