Chinaglia abre processo de votação na Câmara O presidente da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), determinou por volta das 13 horas o início de processo de votação para a escolha do novo presidente da Casa. Três deputados concorrem ao cargo, todos eles da base aliada do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Michel Temer (PMDB-SP) é o favorito na disputa. A expectativa de seus correligionários é de que o peemedebista, que já comandou a Casa por duas vezes (entre 1997 e 2000), seja eleito com cerca de 350 votos. Porém, por causa da eleição pelo comando do Senado, onde está prevista uma disputa acirrada entre José Sarney (PMDB-AP) e Tião Viana (PT-AC), integrantes do bloco de partidos que apoiam o candidato do PMDB na Câmara temem traições de aliados. Também concorrem Ciro Nogueira (PP-PI) e Aldo Rebelo (PCdoB-SP). Osmar Serraglio (PMDB-PR) era candidato até ontem, mas acabou desistindo da disputa e anunciou apoio ao peemedebista. O candidato à presidência da Câmara é eleito em primeiro turno se conseguir no mínimo 257 votos. Caso nenhum dos quatro chegue a este número, haverá votação em segundo turno. Daí, vence quem tiver o voto de metade mais um dos parlamentares da Casa.