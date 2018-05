Chile encontra três corpos do acidente com avião militar

Autoridades chilenas disseram que começaram a recuperar os corpos das vítimas do acidente com um avião militar que caiu ontem no Oceano Pacífico com 21 pessoas a bordo. Os corpos de duas mulheres e um homem foram encontrados pelo pessoal de resgate ou por pescadores, disse o general Maximiliano Larraechea, das Forças Armadas. Eles afirmaram que os corpos ainda não foram identificados. Seis mulheres estavam no aparelho. O vice-almirante Cristian de la Maza disse que foram encontradas muitas peças do avião Casa 212 que caiu na tarde de sexta-feira, depois de duas tentativas fracassadas de aterrissagem por causa do mau tempo nas ilhas Juan Fernandez. As autoridades disseram que acreditam que todos os que estavam a bordo morreram. Entre os passageiros se encontrava o popular apresentador da televisão chilena Felipe Camiroaga.