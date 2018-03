Chico Buarque elogia FHC em entrevista ao ‘El Pais’

Após enaltecer a prioridade do também ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de tirar o maior número de pessoas da miséria e dizer que isso continua com a presidente Dilma Rousseff, Chico afirmou que os méritos desses avanços também vieram “das bases da política econômica empreendida por Fernando Henrique Cardoso”.

Segundo ele, esta “foi a chave sem a qual não se poderia avançar. Toda essa transformação foi levada a cabo com as regras do capitalismo para criar uma riqueza que devia ser distribuída. Alguns esquerdistas podem pensar que não foi suficientemente humanitário, mas ninguém pode negar que foi o mais inteligente.”

A declaração não deixa de surpreender. Em 1978, Chico fez o jingle da campanha de FHC ao Senado. Depois, em 1985, Chico adaptou ‘Vai Passar’ para o amigo na campanha pela Prefeitura de São Paulo.

Desde 1989, no entanto, Chico sempre apoio Lula e o PT nas campanhas pela presidência, inclusive em 1994 e 1998, contra o próprio FHC. O cantor tornou-se crítico da política neoliberal adotada pelo tucano.

Em 1998, uma nota de bastidores revelou que FHC considerava Chico “elitista e ultrapassado”. Em conversa com o então presidente de Portugal, Mário Soares, FHC teria dito ainda que gênios mesmo eram Caetano Veloso e Gilberto Gil, que haviam lhe apoiado em 1994.

À época, surgiu o boato de que a música ‘injuriado’ seria uma resposta de Chico às declarações de FHC. O cantor, no entanto, negou. “Primeiro porque não fiquei injuriado com nada, segundo porque nunca vou chamar Fernando Henrique de meu bem”, disse na época.