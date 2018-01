Chico Buarque é hostilizado por grupo antipetista no Leblon O cantor e compositor Chico Buarque foi abordado e hostilizado por um grupo antipetista na noite desta segunda-feira, 21, no Leblon, zona sul do Rio. “Quero ouvir da sua boca: quem apoia o PT o que é?”, perguntou um dos provocadores. “É petista”, respondeu o compositor. Simpatizante do PT, Chico Buarque já participou de várias campanhas do partido. “É um merda”, interrompeu o rapaz.