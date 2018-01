Chico Alencar (PSOL) quer 'pauta de interesse da população' na Câmara O deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) discursou neste domingo, 1º, no plenário da Câmara, quando pediu o voto dos colegas para chegar ao posto de presidente da Casa. O deputado é o único candidato que não faz parte de bloco, contando oficialmente apenas com o apoio do PSOL, que tem outros quatro parlamentares.