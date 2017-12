Chico Alencar é o quarto que sai do Conselho de Ética O deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) anunciou nesta quinta-feira que também está deixando hoje o Conselho de Ética da Câmara. Ele mudou de opinião, depois de ter assinado um documento de desligamento concordado em permanecer por mais algum tempo, para esperar a votação do processo em que o deputado Vadão Gomes (PP-SP. Chico Alencar conversou com os deputados Orlando Fantazzini (PSOL-SP) e Cézar Schirmer (PMDB-RS) e resolveu sair imediatamente do Conselho. Alencar afirmou que considera que haverá um processo protelatório na votação do caso de Vadão Gomes, já que Izar não se comprometeu a votar o processo no dia 18 de abril, mas somente no final do mês. Nesta manhã, nove deputados do Conselho - formado por 15 titulares e 15 suplentes - apresentaram ao presidente do Conselho, deputado Ricardo Izar, ofício comunicando que estava "encerrada" a participação deles no Conselho. Os nove protestaram contra a decisão tomada pelo plenário na noite de ontem de livrar da cassação de mandato o deputado João Paulo Cunha (PT-SP), acusado de receber o mensalão. Além de Chico Alencar, Schirmer e Fantazzini, assinou o documento e deixou nesta quinta-feira o Conselho de Ética o deputado Júlio Delgado (PSB-MG). Os deputados Carlos Sampaio (PSDB-SP), Benedito de Lira (PP-AL), Nelson Trad (PMDB-MS), Marcelo Ortiz (PV-SP) e Cláudio Magrão (PPS-SP) assinaram o documento, mas resolveram permanecer no Conselho até o término dos processos em andamento.