Chico Alencar critica a hegemonia do PMDB no Legislativo Em seu discurso como candidato à presidência da Câmara, o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) criticou a hegemonia do PMDB no Legislativo. Ele afirmou que o comando das duas Casas, Senado e Câmara, nas mãos do PMDB dificulta o exercício da função fiscalizadora do Congresso. "É um perigo para a democracia brasileira", disse. Segundo ele, fará com que o "oficialismo predomine" e o Legislativo renuncie à fiscalização.