Chiclete com Banana e Ivete Sangalo animam desfile de trios na Bahia

SÃO PAULO - Se na quinta-feira, 30, foi o Asa de Águia quem incendiou o Circuito Dodô, no primeiro dia de desfiles de trios elétricos em Salvador (BA), abrindo o reinado de Momo, nesta sexta-feira, 1, foi o Chiclete com Banana quem arrastou a multidão, em seu primeiro dia na folia baiana, seguido de Ivete Sangalo. <br><br> No ano em que o bloco mais conhecido da banda do vocalista Bel Marques, o Camaleão, completa 30 anos, o grupo começou seu carnaval puxando o Nana Banana - apenas no domingo, 3, o Chiclete passa a comandar o Camaleão. A empolgação, porém, não foi alterada e deu o tom no percurso da banda, que atraiu uma multidão por todo o circuito. No final, em frente ao Camarote do Nana, o trio deu uma parada de mais de 20 minutos, para delírio dos fãs que assistiam à passagem dos ídolos. <br><br> Pouco depois, veio Ivete, que pelo segundo dia à frente do bloco Cerveja < Cia, arrancou suspiros de milhares de foliões, que deixaram a Avenida Oceânica completamente lotada. Com um top bastante decotado e um short minúsculo, ornado com longas penas brancas na parte de trás, Ivete, mais uma vez, deu show de animação e bom humor e atraiu uma legião de famosos a seu trio. <br><br> Do empresário e apresentador Roberto Justus - acompanhado de sua mulher, Ticiane Pinheiro - a atrizes globais, como Fernanda Rodrigues, os famosos dançavam sem parar sobre o caminhão. <br><br> Em seguida, o casal Justus e Ticiane resolveu passar pelo camarote de Daniela Mercury, que iniciou os trabalhos na noite desta sexta-feira, 1. Apesar da animação, o casal resolveu dar uma parada na folia e entrar no camarote "para tomar um fôlego", justificou o empresário.