Cheia assusta moradores de comunidade quilombola em Alagoas

Há séculos a comunidade quilombola de Muquém, descendente direta do Quilombo dos Palmares, sobrevive na zona da mata alagoana, isolada do resto do mundo - de um lado, pela precariedade da estradas, do outro, pela de um lado forte correnteza do Rio Mundaú.

Mas as águas do Mundaú que protegem e alimentam a comunidade mostraram que também são uma ameaça à sua sobrevivência. Na semana passada, alguns dos moradores tiveram que subir em jaqueiras para sobreviver às enchentes.

Não foi a primeira vez que o rio invadiu as casas, ruas e terreiros dos quilombolas, mas os moradores não se lembram de nenhum episódio tão violento como o da semana passada.

Assista à reportagem de Paulo Cabral.