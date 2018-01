Chegou a vez do PT no Estado de SP, afirma Padilha O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, discursou na noite desta segunda-feira, 09, já com postura de candidato ao governo do Estado de São Paulo. O discurso foi proferido para uma plateia de militantes do PT durante a posse do diretório estadual do partido. "Agora não é hora de descansar", disse o petista, afirmando que é hora de "pavimentar a caminhada" para garantir a reeleição da presidente Dilma Rousseff em 2014 e conquistar o governo do Estado. "Chegou a nossa vez, chegou a vez do PT", afirmou Padilha.