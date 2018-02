Chega ao Supremo o primeiro pedido de revisão do mensalão

Brasília - O publicitário Ramon Hollerbach protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de revisão de pena para tentar anular suas condenações por formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas no esquema do mensalão. A ação foi distribuída ao ministro Edson Fachin nesta quarta-feira, 4. Fachin, que ingressou na Suprema Corte em junho passado, não participou do julgamento do mensalão.

Hollerbach foi condenado a 27 anos, 4 meses e 10 dias de prisão e cumpre pena na Papuda, em Brasília, desde 2013, em regime fechado. No julgamento teve condenação inicial maior por corrupção ativa, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, peculato e formação de quadrilha, mas foi reduzida depois de um novo julgamento que o absolveu do crime de formação de quadrilha. A pena foi então reduzida.