Chega a nove o número de ocupações do MST em PE O número de ocupações realizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) em Pernambuco, no chamado Abril Vermelho, totalizou nove neste fim de semana, com a participação de mais de 1,8 mil pessoas, de acordo com o movimento. Hoje, manifestantes ligados aos sem-terra também bloquearam a BR-104, no município de Brejo da Madre de Deus, no Agreste. O bloqueio, nos dois sentidos da rodovia, durou das 7h30 às 9h30, segundo a Polícia Rodoviária Federal.