Chega a 14 número de mortos em acidente de barcos no Amazonas O número de mortes decorrentes do acidente entre um barco de passageiros e uma balsa de carga no rio Amazonas subiu para 14, informou o Corpo de Bombeiros nesta sexta-feira, um dia após a colisão. A 14a vítima do acidente, a sétima criança morta pela batida, foi encontrada no segundo dia de buscas dos bombeiros e da Marinha, com apoio de um helicóptero do Exército. O barco de madeira Almirante Monteiro partiu na noite de quarta-feira da cidade de Alenquer (PA) com 111 pessoas a bordo e viajava para Manaus, capital do Amazonas, quando bateu em outra embarcação na altura do município de Itacoatiara (AM), na madrugada de quinta-feira. O comandante do Corpo de Bombeiros do Amazonas, coronel Antônio Dias, afirmou que não é possível precisar o número de desaparecidos porque houve embarques e desembarques durante o trajeto. Segundo ele, as buscas vão continuar nas águas do Amazonas enquanto houver pessoas procuradas por parentes e amigos que poderiam estar no barco. "Estamos trabalhando com o indicativo de pessoas que estão procurando parentes e amigos. Nós continuaremos a busca com esse indicativo de procurados", disse o comandante por telefone. O Corpo de Bombeiros havia informado na quinta-feira que oito pessoas estariam desaparecidas, incluindo o menino encontrado nesta manhã. Os trabalhos de busca prosseguiram nesta sexta-feira até às 18h do horário local (19h em Brasília), quando foram interrompidos devido a baixa visibilidade. A operação recomeça na manhã de sábado, por um raio estimado de 15 km no rio. Segundo Dias, os últimos corpos retirados do rio estavam "dilacerados", provavelmente por terem sido alvo de ataques de peixes piranha e candiru. Ele informou que esses ataques dificultam as buscas "porque os corpos vão parar no fundo do rio". O comandante da balsa em que o barco bateu apresentou-se nesta sexta-feira à polícia e afirmou que não prestou socorro às vítimas porque sua embarcação tinha um problema mecânico que a deixou a deriva. Dias informou que a Marinha abrirá inquérito nos próximos dias para averiguar a causa do acidente. Uma embarcação da Polícia Militar que passava pelo local na hora do acidente foi responsável pelo resgate inicial das vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros. Noventa e duas pessoas foram resgatadas com vida. (Reportagem de Pedro Fonseca)