Chefe do Incra em SP diz que não deixa cargo A direção regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em São Paulo divulgou ontem uma nota sobre a condenação do superintendente e mais três funcionários da instituição por improbidade administrativa. O texto atribui ?à incompetência do governo Fernando Henrique Cardoso? os fatos que deram origem ao processo e à condenação e adianta que os acusados não pretendem se afastar do cargo ?enquanto não ocorrer o trânsito em julgado?. Em outras palavras, enquanto não forem esgotados todos os recursos jurídicos, que podem ou não confirmar a decisão de primeira instância.