Chefe do gabinete de Mantega diz que deixará cargo O chefe de gabinete do ministro da Fazenda, Guido Mantega, Marcelo Fiche, informou nesta sexta-feira, 29, por meio de nota, que ele e o chefe da assessoria técnica e administrativa do gabinete, Humberto Alencar, deixarão seus cargos após o retorno das férias. Eles foram acusados de receber pagamento de propina da empresa que presta serviços de assessoria de imprensa ao ministério, a Partnersnet Comunicação Empresarial.