Chefe de segurança da Câmara tem quadro estável Em meio ao caos que se transformou a Câmara dos Deputados na tarde desta terça, uma notícia logo se espalhou: um dos policias legislativos havia sofrido traumatismo craniano e corria risco de morte. O alvo era o diretor da coordenação de apoio logístico da Câmara dos Deputados, o policial Normando Fernandes. Atingido por uma pedra no lado direito da cabeça, Normando desmaiou, foi atendido pelo serviço médico da Câmara e, depois de constatado o traumatismo craniano, foi transferido para o Hospital Santa Lúcia. "Os boatos foram muitos. Ouvi duas vezes a notícia de que ele havia morrido", contou o irmão do diretor, Nilton Fernandes. No início da noite, a descrição era outra: ele de fato havia sofrido traumatismo craniano. Mas os médicos diziam que seu quadro era estável. Ele permaneceria em observação até a realização de uma outra tomografia, para avaliar a extensão de uma hemorragia. "Foi um susto imenso", contou o pai de Nornando, o militar reformado José Fernandes. "Meus parentes ligaram do Nordeste, achando que ele havia morrido. A notícia já tinha chegado lá", completou. Perfil De temperamento reservado e definido pelos amigos que o acompanharam ao hospital como um homem bastante sério, Normando é o quarto filho de José e responsável pela manutenção da tradição na família: a área de segurança. Seu irmão mais velho, Nilton, é major do Corpo de Bombeiros. Funcionário da Câmara desde 1996, Normando, de 36 anos, em tese não precisaria estar no meio do conflito. "Pela função que exerce, teoricamente, ele poderia ter ficado longe do conflito, mas é dele tentar ajudar. É o que chamamos de um funcionário com perfil operacional", afirma o irmão Nilton. Servidor concursado, há um ano e meio Normando assumiu a direção do setor de segurança. "Ele é assim, sempre disposto a ajudar. Claro que não ia se conformar a ficar no gabinete", contou um agente de polícia parlamentar, que foi ao hospital para conferir o estado de saúde do amigo. Segundo o agente, que não quis se identificar, trabalhar como agente está se tornando algo cada dia mais tenso. "As coisas mudaram. Os conflitos estão ficando mais violentos", afirmou. Mas nunca como o de hoje. "Somos treinados para negociar, dialogar. Mas hoje não deu certo. Eles já chegaram para quebrar", completou. Erica, mulher de Normando, à noite estava menos apreensiva. Grávida do segundo filho do casal, Erica recebeu a notícia do ferimento de seu marido pela sua mãe. Chegou ao hospital chorando. Somente depois de falar com o marido ela se acalmou. "Ele queria contar como tinha sido o ferimento, mas não quis. Pedi somente para ele descansar", relatou. Para Nilton, o incidente com seu irmão não pode ser considerado como um fato inusitado. "Se considerarmos como grupos sociais vêm se comportando nos últimos tempos, não podemos dizer que isso é inusitado. Há algum tempo as manifestações estão assim, com essas características", afirmou.