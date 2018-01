Chefe de segurança da Câmara deixa UTI O diretor da Coordenação de Apoio Logístico da Segurança da Câmara dos Deputados, Normando Fernandes, deixou hoje a UTI do hospital. Ele sofreu traumatismo craniano depois de receber uma pedrada durante a invasão do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST), na terça-feira. O irmão do diretor, Nilton Fernandes, afirmou que a expectativa é de que, até sábado ele tenha alta do hospital. Hoje, logo ao chegar ao quarto, ele recebeu a visita de parentes, incluindo sua mulher, Érica, grávida do segundo filho do casal. Apesar da boa recuperação e de o diretor estar lúcido, médicos preferem mantê-lo em observação. "Somente agora, depois de ver a tomografia, pude ter noção da extensão do traumatismo. Foi significativa a lesão. E por isso meu irmão precisa ainda descansar", contou Nilton.