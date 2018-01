Chefe de gabinete do ministro Moreira Franco é exonerado

A saída de Ataíde ocorre na mesma semana em que a SAC cancelou portaria que autorizava a concessão de cinco aeroportos no interior paulista e informou que a anulação do ato se deu por causa de "um erro na burocracia interna do gabinete" do ministro Moreira Franco. Em nota, o órgão alegou que "o processo de autorização ainda está em tramitação na SAC, mas ainda inconcluso". Por isso, complementa a nota, a portaria foi revogada.

Na semana passada, a SAC publicou no Diário Oficial da União portaria que autorizava a concessão dos seguintes terminais administrados pelo governo do Estado de São Paulo: Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, no município de Jundiaí; Aeroporto Estadual Antônio Ribeiro Nogueira Júnior (Itanhaém); Aeroporto Estadual Campo dos Amarais (Campinas); Aeroporto Estadual Arthur Siqueira (Bragança Paulista); e Aeroporto Estadual Gastão Madeira (Ubatuba). Na terça-feira, 14, no entanto, um novo ato da SAC revogou essa portaria da semana passada.