Chefe de gabinete da Petrobras em Brasília é afastado O chefe do escritório da Petrobras em Brasília, José Eduardo Barrocas, homem de confiança da presidente da companhia, Graça Foster, deixou o cargo. O jornal "O Estado de S. Paulo" apurou que Barrocas caiu por causa do seu envolvimento numa suposta trama para fraudar a CPI da Petrobras no Senado.