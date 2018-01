Chefe da segurança é atingido por pedra e vai para UTI Vinte e seis seguranças saíram feridos do confronto com os integrantes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST) que invadiram, ontem, o Congresso. Os seguranças, em menor número, foram alvo de pedradas, pauladas e socos. O Coordenador de Logística do Departamento de Polícia (Depol) da Câmara, Normando Fernandes, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, depois de ter sido atingido por uma pedra. Outro agente de segurança quebrou a perna ao ser jogado de uma altura de cerca de três metros próximo a escada rolante que dá acesso à entrada do subsolo do Anexo 4. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação da Câmara, dos 26 feridos atendidos pelo serviço médico, dois eram manifestantes e os demais seguranças.