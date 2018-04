Chefe da Receita defende mudanças em cargos de chefia

A secretária da Receita Federal, Lina Maria Vieira, disse nesta quarta-feira,29, ao comentar reportagem do jornal O Estado de S.Paulo sobre o loteamento de cargos, que servidores não podem ficar muito tempo em postos de chefia para não se sentirem "donos do cargo". "As pessoas têm que ter um período. Não estamos ali para ficar ''ad eternum'' nos cargos. Nós somos auditores, analistas, agentes administrativos. Mas a função gratificada exercida deve sempre ter um período. Não pode ser muito longo para que você não se sinta dono do cargo", argumentou. Na sua avaliação, a "temporalidade" dos cargos é importante e natural. "Isso é normal (mudança de cargos) em uma organização quando se tem um novo secretário. Mudar os colaboradores é uma coisa normal", afirmou. Segundo ela, é dessa forma que "a organização" enxerga as mudanças. A reportagem mostrou que a nova secretária, que assumiu o cargo no final de julho, colocou sindicalistas em postos importantes.