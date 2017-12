Chávez se reúne em Curitiba com movimentos sociais O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, se encontra na manhã de hoje, no Teatro Guaíra, em Curitiba (PR), com cerca de 1.000 integrantes da Via Campesina, da Coordenação dos Movimentos Sociais, professores e membros da sociedade civil do Paraná. A visita de Chávez ao Paraná é uma retribuição à viagem do governador Roberto Requião àquele país, em novembro passado, acompanhado de empresários brasileiros. Após a visita do governador, a Venezuela investiu US$ 300 milhões no Paraná.