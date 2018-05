Chávez faz comício e depois se encontra com Fidel O presidente venezuelano, Hugo Chávez, disse hoje que o líder cubano Fidel Castro "está mais forte do que nunca", após reunir-se com ele por duas horas em Havana. Antes da viagem, Chávez participou de comício de seu Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que concorre nas eleições para governador e prefeito em novembro.