Chávez deixa Brasil após encontro com Lula O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, deixou nesta sexta-feira o Brasil com destino a Caracas após a reunião de três horas e meia que teve em na capital, Brasília, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os assuntos discutidos estavam os relativos à uma "nova integração" sul-americana. Chávez foi recebido por Lula no Palácio da Alvorada, aonde chegou procedente de Curitiba, em companhia de seu ministro das Relações Exteriores, Alí Rodríguez. O presidente venezuelano reafirmou em Curitiba que seu país começou a se desvincular da Comunidade Andina de Nações pois a considera um modelo de integração "fracassado" e oposto ao que ele promove, baseado no social e político mais que no comercial. Mercosul Segundo Chávez, a Venezuela agora apostará no Mercosul, embora considere que esse bloco - integrado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai como membros plenos - também deva ser "reformulado". Segundo fontes do governo venezuelano, os assuntos tratados por Lula e Chávez serão revisados novamente em reunião que ambos terão em São Paulo juntamente do presidente da Argentina, Néstor Kirchner.