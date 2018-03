Chávez chega de surpresa e acompanha Lula e Evo na Bolívia

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, desembarcou nesta sexta-feira, 18, de surpresa em Riberalta, cidade boliviana da Amazônia, no norte do país, e acompanha os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Evo Morales na assinatura do protocolo de financiamento de US$ 230 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a construção de 508 quilômetros da rodovia que ligará La Paz a Porto Velho, em Rondônia. Veja também: Lula se reúne com Morales em reduto da oposição na Bolívia Brasil vai financiar estradas na Bolívia O Departamento (Estado) de Beni, onde está Riberalta, é de oposição a Morales e considera Chávez persona non grata. Em plebiscito recente, mais de 80% da população local votou pela autonomia de Beni do poder central. O governador do Departamento, Ernesto Soares, ignorou a visita de Lula, não comparecendo à solenidade. O aparecimento de Chávez, ao lado de Morales, tem, portanto, grande significado político, revelaram assessores do presidente boliviano.