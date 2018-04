Chávez cancelou viagem à Argentina e Brasil

Chávez cancelou a visita à Argentina sob a justificativa de "monitorar problemas causados pelas fortes chuvas que levaram à imposição de um estado de emergência em diversas regiões da Venezuela". As chuvas intensas dos últimos dias no país deixaram sete mortos e centenas de desabrigados.

Segundo comunicado divulgado pelo Instituto Cidadania, o encontro que Chávez teria domingo (11) com Lula em São Paulo foi cancelado. No mês passado, Chávez - que foi diagnosticado com câncer em junho deste ano - declarou que queria visitar Lula "numa data próxima à sua viagem à Argentina". As informações são da Dow Jones.