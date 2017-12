Chávez adia recebimento de Medalha Tiradentes no Rio O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, adiou para as 16 horas desta sexta-feira a visita à Assembléia Legislativa do Rio. Na ocasião, ele deve receber a Medalha Tiradentes. A solenidade estava marcada para as 9 horas desta quinta, no Palácio Tiradentes, sede do governo fluminense. No entanto, no fim da noite de quarta, um assessor do venezuelano ligou para a assembléia e pediu o adiamento. "Fui saber quase à meia-noite", disse o deputado Paulo Ramos (PDT), autor do projeto que concedeu a medalha a Chávez, em 1999, para reconhecer "a importância do presidente venezuelano na mudança de rumo da economia e da política no continente latino-americano". De acordo com Ramos, o presidente da Venezuela explicou que sua agenda estaria muito apertada nesta quinta-feira. Chávez desembarcou pela manhã na Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Ele participará da Cúpula do Mercosul, que termina na sexta-feira.