'Chateado', ex-ministro não comenta prisão do irmão Pouco depois de um de seus irmãos, Adarico Negromonte Filho, se apresentar na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba (PR), na manhã desta segunda-feira, o ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte, decidiu deixar o gabinete que ocupa, no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, onde é conselheiro, para não voltar ao longo do dia.