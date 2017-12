Chapa única em convenção do PSDB tem 236 integrantes e ausências importantes

Única a concorrer na convenção nacional do PSDB, a chapa Unidade tem 236 integrantes, mas o que mais chama a atenção são as ausências de nomes importantes do partido. Estão fora da chapa os senadores Tasso Jereissati (PSDB-CE), vice-presidente do partido, e Aécio Neves (PSDB-MG), presidente licenciado do PSDB. Também estão fora o atual presidente interino do PSDB, Alberto Goldman, a ministra dos Direitos Humanos do governo, Luislinda Valois, e o senador José Serra (PSDB-SP).

Já se esperava que a chapa iria unir os dois grupos que disputavam o comando do partido, um liderado por Tasso, anti-governista, e outro governista, liderado por Aécio. Nenhum deles, porém, integra a chapa Unidade.

Entre os integrantes da chapa estão o ex-ministro da Secretaria de Governo Antonio Imbassahy, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e o governador de Goiás, Marconi Perillo, que abriu mão de concorrer à presidência do partido, assim como Tasso Jereissati. Perillo deve ser ficar com a primeira vice-presidência do PSDB.

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, faz parte da chapa Unidade e deve ser o candidato do partido à Presidência da República em 2018. Também faz parte da chapa o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, único a cobrar a realização de prévias para a escolha do candidato, pois pleiteia concorrer ao cargo. O prefeito de São Paulo, João Doria, também integra a chapa.

A composição do diretório é importante porque são esses membros que vão eleger a Executiva Nacional no partido, órgão que administra o partido.