Chapa puro-sangue reflete sentimento nacional, diz FHC Um dia após o governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), desistir da corrida pelo Palácio do Planalto, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o mineiro "não fechou a porta" para composição numa chapa puro-sangue liderada pelo governador de São Paulo, José Serra. FHC afirmou, no entanto, que esse assunto ainda deverá ser debatido com Aécio.