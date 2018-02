Chapa Marina-Albuquerque é aprovada por unanimidade

Ao entrar no auditório da sede nacional do PSB, em Brasília, a candidata do PSB à Presidência foi recebida aos gritos de "Eduardo para frente, Marina presidente". No início de seu discurso, Beto ressaltou que o prefeito de Pernambuco, Geraldo Júlio, representava na reunião a palavra da família de Campos, que teve voz decisiva na construção da nova chapa. Beto Albuquerque disse que o programa de governo construído pela aliança de Eduardo Campos com Marina Silva será a "carta-compromisso" da coligação. "O programa teve o comando de Campos e de Marina", disse.

Ele defendeu o fim da dicotomia entre os dois partidos que dominaram nos últimos anos a disputa presidencial, o PT e o PSDB. Disse ainda que a candidatura do PSB tem condições de "aposentar" a velha política e comparou o que chamou de políticos tradicionais a "raposas", assim como costumava fazer Campos. "A Marina e o Eduardo espelhavam a expectativa da nova política", declarou. "Vamos mandar para a aposentadoria as velhas raposas da política brasileira".

Ele também usou outro argumento bastante usado por Campos e que é utilizado por Marina: de que a candidatura do PSB saberá preservar as coisas boas conquistadas nos últimos governos e "corrigir os equívocos". Referindo-se ao acidente que vitimou Campos, Beto Albuquerque disse que o legado do ex-governador não será deixado pela metade. "Vamos dar a volta por cima", disse. Ele afirmou também que Marina era uma mulher "incomum" e que agora a coligação tem "46 dias para trabalhar".