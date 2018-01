Chapa de Serra será puro sangue, revela Kassab O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PFL), revelou hoje, na convenção do PTB na Assembléia Legislativa, que a coligação PFL-PSDB definiu, na noite de sexta-feira, que a chapa para o governo estadual fica com o PSDB e a candidatura ao Senado com o presidente da Associação Comercial, Guilherme Afif Domingos (PFL). "Fizemos uma reunião ontem à noite e ficou definido que a chapa para o governo é puro sangue do PSDB", disse Kassab, durante convenção do PTB, que homologou o apoio do partido à candidatura Serra. Pouco antes, o deputado federal Alberto Goldman havia sinalizado que a irredutibilidade do PMDB em aceitar formar chapa com os tucanos em São Paulo levaria a essa composição. "Conversamos com o PMDB e eles parecem irredutíveis. Temos até a noite de hoje para definirmos a chapa e o Senado." Goldman disse que a chapa puro sangue (quando o candidato e o vice são do mesmo partido) não estava fechada ainda, mas admitiu que tudo caminhava para isso e que caberia aos tucanos, em especial a Serra, definir o nome. "É como na seleção brasileira. O partido é o Parreira e o Serra é o Zagalo", comparou. Os próprios petebistas, que a pedido de Serra indicariam um nome para vice, mostravam-se resignados com a decisão. "Acho que é remota (o vice ser do PTB). O PSDB deve caminhar para uma chapa pura", disse o deputado Luiz Antonio Fleury Filho. O presidente do PTB estadual, Campos Machado, disse que declararia "apoio total e incondicional, não uma meia gravidez, nenhum apoio de fim de feira" à candidatura de José Serra ao governo de São Paulo.